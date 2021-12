Morddrohungen in der Coronakrise: Polizei berät alle Bürgermeister

In der Coronakrise kommt es zunehmend zu Drohungen gegen Politiker. In den kommenden Tagen werden diese nun darüber informiert, wie sie sich in einer solchen Situation verhalten sollen.

Die Debatten um Impfpflicht und Coronamaßnahmen werden immer hitziger. Leidtragende sind immer öfter Bürgermeister. In den vergangenen Tagen gab es vermehrt Drohungen und Einschüchterungsversuche. Ein Beispiel ist die steirische Gemeinde Gleisdorf. Dort finden immer wieder Coronaspaziergänge statt, an denen bis zu 2000 Personen teilnehmen. Bürgermeister und NAbg. Christoph Stark (ÖVP) berichtet, dass dabei vor seinem Haus Grabkerzen hinterlassen wurden und Zettel, auf denen "Leb wohl" zu lesen war. Da sich immer mehr Politiker wegen der Coronapolitik der Regierung bedroht fühlen ...