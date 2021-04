Mückstein wird dem Nationalrat vorgestellt

Wolfgang Mückstein (Grüne) bekommt am Mittwoch die Gelegenheit, sich dem Nationalrat als neuer Gesundheitsminister zu präsentieren. Die Vorstellung übernimmt die Regierungsspitze, danach sind Ressortchef und Fraktionen am Wort. Ein anderer relativ frischer Minister ist am Donnerstag Gast der "Fragestunde", nämlich Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Viele Beschlüsse drehen sich erneut um Corona, der vielleicht relevanteste ist, dass die Notstandshilfe aufgestockt bleibt.

SN/APA (Schlager)/ROLAND SCHLAGER Gesundheitsminister in spe mit Parlamentspremiere