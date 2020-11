Munitionskauf und Kontakte beschäftigen Terror-Ermittler

Der versuchte Munitionskauf des 20-jährigen Attentäters in der Slowakei und dessen Kontakte in die Schweiz sind zwei der offenen Fragen mit denen sich die Ermittler nach dem islamistisch motivierten Anschlag in der Wiener Innenstadt mit vier Todesopfern und über 20 teils schwer Verletzen auseinandersetzen müssen. So soll die slowakische Behörde die österreichische Polizei über einen gescheiterten Munitionskauf des Täters informiert haben.

Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, befinden sich unter den vier Todesopfern zwei Ausländer. Dabei handelt es sich um eine 24-jährige Deutsche und einen 21-jährigen Mazedonier. Zudem wurden ein 39-jähriger Österreicher sowie eine 44-jährige Österreicherin getötet. Insgesamt 13 weitere Opfer erlitten Schussverletzungen. Zwölf der insgesamt 23 Verletzten konnten mittlerweile entlassen werden, drei befanden sich noch auf der Intensivstationen, acht auf Normalstationen.

Die Ermittler beschäftigten indes Spuren des Attentäters in die Schweiz und in die Slowakei. In der Schweiz waren am Dienstag in Winterthur zwei Personen festgenommen worden, die in engem Kontakt mit dem Attentäter gestanden sein sollen. Wie die Oberstaatsanwaltschaft Zürich bestätigt, seien der 18- und 24-jährige in Terror-Verfahren involviert. Diese wurden 2018 und 2019 eröffnet und sind zurzeit noch im Laufen. Im direkten Zusammenhang mit dem Anschlag in Wien gebe es bis dato aber kein Verfahren. Ob Untersuchungshaft beantragt wird, war offen.

Die zweite Ermittlungsfront betrifft den versuchten Munitionskauf des 20-Jährigen in der Slowakei. Diesen bestätigte die slowakische Polizei am Mittwoch in einem Facebook-Posting. Der Versuch sei gescheitert. Unmittelbar danach wurden aber laut der slowakischen Polizei die österreichischen Kollegen informiert. Ein Sprecher des Innenministeriums hatte dies am Dienstagabend gegenüber der Süddeutschen Zeitung bestätigt. Gegenüber der APA gab es am Mittwoch dazu zunächst keine Stellungnahme.

Bei der Justiz sei jedenfalls kein Hinweis über den Vorfall eingelangt, wie die Leiterin der Sektion Einzelstrafsachen im Justizministerium, Barbara Göth-Flemmich, am Mittwoch gegenüber dem Ö1-Mittagsjournal betonte. Laut StA Wien wurde der Journalstaatsanwalt erst in der in der Nacht des Anschlags darüber informiert.

Die Information, dass der Attentäter ohne vorzeitig bedingte Entlassung noch im Gefängnis gesessen wäre, wies Göth-Flemmich zurück. Denn selbst bei Verbüßung der gesamten 22 Monate, zu denen er im April 2019 in einem Terror-Prozess als IS-Sympathisant verurteilt worden war, wäre er spätestens Mitte Juli auf freien Fuß gewesen. Denn die Dauer der Verwahrung in der Türkei war auf die Haftstrafe anzurechnen, wo er im September 2018 beim Versuch, sich der Terrormiliz anzuschließen, festgenommen und anschließend nach Österreich ausgeliefert worden war.

Die Opposition stieß sich im Vorfeld des am Nachmittag tagenden Nationalen Sicherheitsrats vor allem am versuchten Munitionskauf in der Slowakei und der offenbar unterbliebenen Reaktion der Behörden nach der Meldung durch die slowakische Polizei. SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried und Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner zeigten sich in einer Aussendung "fassungslos" darüber, dass das Innenministerium über einen versuchten Munitionskauf des späteren Attentäters in der Slowakei informiert gewesen sein soll. NEOS-Abgeordneter Douglas Hoyos forderte unterdessen die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission, die FPÖ verlangte mehr Härte im Vorgehen gegen den radikalen Islam.

