Museumsdirektor will Polizei-Bildungsstätte in Hitler-Haus

Der Direktor des Jüdischen Museums Hohenems Hanno Loewy hat in einem Interview mit ORF Vorarlberg vorgeschlagen das Hitler-Geburtshaus in Braunau am Inn nicht als Polizeiinspektion, sondern als spezielle Bildungsstätte für die Polizei zu nutzen.

SN/APA/MANFRED FESL Das Haus soll in eine Polizeiinspektion umgewandelt werden