Nach Aufregung um Ibiza-U-Ausschuss: Bundespräsident mahnt "mehr Respekt" und "politischen Anstand" ein

Van der Bellen kritisiert den Umgang mit Ibiza-U-Ausschuss. Gleichzeitig stimmen die Grünen aus Koalitionstreue gegen eine Verlängerung.

Es passiert selten, dass der Bundespräsident zu aktuellen politischen Fragen Stellung nimmt. Die jüngsten Turbulenzen rund um den Ibiza-Untersuchungsausschuss veranlassten Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen allerdings gleich zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage zu einer Stellungnahme in Sachen U-Ausschuss.

In der kurzen Ansprache am Freitag, die die Hofburg über Social-Media-Kanäle verbreitete, ging es um den Beschuldigtenstatus von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wegen möglicher Falschaussage vor dem U-Ausschuss. Weder "Ibiza", noch "Kurz" erwähnte Van der Bellen und trotzdem wurde klar, dass sich das Staatsoberhaupt mehr Achtung vor der politischen Aufklärung wünscht - und zwar von Regierung und Opposition: "Zu versuchen, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss lächerlich zu machen, ist entbehrlich. Das ist bloße Polemik und trägt nichts zur Klärung eines Sachverhalts bei. Andererseits, auch jene, die im Untersuchungsausschuss ihr Fragerecht wahrnehmen, müssen ihre Funktion im Umgang mit dem Gegenüber und auch im Tonfall respektvoll wahrnehmen", so der Bundespräsident. Er bezeichnete die parlamentarische Untersuchung als Teil des "Immunsystems unseres Staates", man dürfe nicht dulden, dass dieses geschwächt werde.

Dies war wohl vor allem an die ÖVP adressiert, die in den vergangenen Wochen öffentlich mit dem Gedanken gespielt hatte, die Wahrheitspflicht vor dem U-Ausschuss abzuschaffen.

Auch an Kanzler Kurz und Finanzminister Gernot Blümel, die erst durch Höchstgericht und Bundespräsidenten gezwungen werden mussten, gewisse Akten an den Ausschuss zu liefern, richtete sich Van der Bellen, ohne sie namentlich zu nennen: "Einen Auftrag des Verfassungsgerichtshofes erst zu befolgen, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt, ist entbehrlich. Jeder Versuch, die Arbeit des Untersuchungsausschusses künstlich zu erschweren, ist entbehrlich. Denn es würde zeigen, dass man diese Institutionen nicht ernst nimmt." Aber besonders Politikerinnen und Politiker forderte der Bundespräsident auf, die Institutionen ernst zu nehmen. "Zollen Sie ihnen Respekt."

In Bezug auf den Beschuldigtenstatus von Kanzler Kurz forderte der Bundespräsident, nicht auf "die Unschuldsvermutung, also ein Menschenrecht", zu vergessen. Gleichzeitig sprach er von "politischem Anstand", den es "neben nackten Paragrafen von Gesetzen" gebe.

Am Tag vor Van der Bellens Rede und fast genau zwei Jahre nach dem Bekanntwerden des Ibiza-Videos ist das Ende des U-Ausschusses zu der Affäre besiegelt worden. Zumindest der Ibiza-U-Ausschuss 1.0 geht damit bald zu Ende, denn die Grünen stimmten gemeinsam mit den Türkisen gegen eine Verlängerung. Wegen des bereits angekündigten "Nein" des grünen Klubs wurde die Kritik aus der grünen Basis und von der Opposition zuletzt immer lauter. Die grüne Klubchefin Sigrid Maurer konterte. Stimme man mit der Opposition, riskiere man Neuwahlen: Es wäre naiv zu glauben, die ÖVP würde sich das gefallen lassen." Formal läuft der Ausschuss, der im Frühjahr 2020 begonnen hat, nun im September aus und kann bereits am nächsten Tag von der Opposition wieder eingesetzt werden. Die rund 1,5 Millionen Seiten an Akten, die mittlerweile an den Ausschuss geliefert wurden, müssten nach dessen Ende übrigens vernichtet und für einen zweiten Ibiza-U-Ausschuss neu geliefert werden.