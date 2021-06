Nach Debakel am SPÖ-Parteitag: Rendi-Wagner will kämpfen

Ärger über Gegner, die sich nicht aus der Deckung wagen, Ungewissheit über die Zukunft. In der SPÖ stellen sich nach dem blamablen Parteitag etliche Fragen.

Am Tag danach dominierte Fassungslosigkeit in der Parteiführung - und Ärger bei etlichen Funktionären über jene Parteitagsdelegierten, die in einer offensichtlich konzertierten Aktion beschlossen hatten, ihrer Parteichefin Pamela Rendi-Wagner bei der Vorsitzendenwahl einen Denkzettel zu verpassen. Die Rechnung der Rendi-Gegner ging auf, die Chefin erhielt nur 75 Prozent der Delegiertenstimmen. "Bei der Rede (der Parteichefin) aufstehen und klatschen und dann in der Wahlzelle streichen: Das ist dumm und feig", kritisierte danach Josef Muchitsch, Chef der Bau-Holz-Gewerkschaft. Und ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian ...