Nach dem KPÖ-Erfolg bei der Wahl in Salzburg: Kommt jetzt die Linkspartei für ganz Österreich?

Angesichts des Salzburger Wahlergebnisses und des Erfolgs der KPÖ plus stellen sich bundespolitisch einige Fragen, die das SPÖ-interne Rennen um die Parteiführung noch spannender machen. Die KPÖ will in den Nationalrat, sagt ihr Vorsitzender.

BILD: SN/APA/EXPA/JFK Der Salzburger KPÖ-Spitzenkandidat Kay-Michael Dankl inspiriert die Linken in der SPÖ ebenso wie die KPÖ, die bundespolitisch ein Schattendasein fristet.