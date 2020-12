Nach dem Lockdown: Wie die Pflichtschulen wieder aufsperren

Kindergärten, Volksschulen und Unterstufen werden geöffnet, auch Maturanten dürfen in die Schule. Nur die Oberstufen bleiben zu. Lehrervertreter sind mit der Öffnung unzufrieden.

Die harten Schließtage im österreichischen Schulsystem sind zum Großteil vorbei. Kindergärten und Pflichtschulen nehmen den Regelbetrieb ab Montag wieder auf. Volks- und Unterstufenschüler dürfen also ab Montag wieder in die Schule gehen. Ab dem Alter von zehn Jahren muss aber während des Unterrichts eine Maske getragen werden. Das gab Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am Mittwoch bekannt.

Auch für Maturanten und für Schüler von Abschlussklassen wird der reguläre Betrieb wiederaufgenommen. "Schließlich ist das ein besonderes Schuljahr", so der Minister. ...