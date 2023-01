Nach dem Niederösterreich-Denkzettel: Und was passiert jetzt in der Bundespolitik?

Katzenjammer mal zwei: Die Niederösterreich-Wahl ist ein Warnsignal für Karl Nehammer und Pamela Rendi-Wagner. An vorverlegten Nationalratswahlen gibt es nur wenig Interesse.

Erst Tirol, jetzt Niederösterreich: Die Bundes-ÖVP unter Parteichef Karl Nehammer muss das zweite Mal innerhalb weniger Monate zusehen, wie eine Landespartei bei der Landtagswahl arge Verluste erleidet. Zwar konnte in beiden Bundesländern die ÖVP-Mehrheit gehalten werden, doch spätestens nach diesem Wahlsonntag ist eines klar: Der Höhenflug, den die ÖVP während der Obmannschaft Sebastian Kurz' erlebte und der sich in einer Serie an Wahlsiegen auch in den Bundesländern niederschlug, ist Geschichte.

Werden nun Parteifreunde beginnen, am Sessel des Parteichefs ...