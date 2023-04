Nach den Krisenjahren: So sollen die Staatshaushalte wieder in Ordnung kommen

Die EU-Kommission will den Staaten mehr Spielraum geben, um ihre Haushalte in Ordnung zu bringen. Das schmeckt Deutschland noch nicht. Österreich liegt vergleichsweise gut.

Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) will Österreich mittelfristig wieder auf einen nachhaltigen Budgetpfad bringen.

Was helfen Regeln, wenn sie niemand einhält? Genau das ist das Problem mit den so genannten Maastricht-Kriterien. Sie legen Obergrenzen fest, wie viele Schulden die EU-Staaten machen dürfen. Im Prinzip. In der Realität jedoch halten die meisten EU-Länder diese Kriterien nicht ein. Auch Österreich nicht, das sich zu den sparsamen oder "frugalen" Mitgliedsstaaten zählt.

Am Mittwoch meldete Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) folgende Zahlen nach Brüssel: 2023 werde das Defizit 3,2 Prozent beziehungsweise 15,4 Milliarden Euro betragen. Die Staatsschuldenquote ...