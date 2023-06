Nach EU-Asylkompromiss: Karner will keine Asylbewerber

Nach dem Asylkompromiss der EU-Staaten will Innenminister Gerhard Karner keine Asylbewerber aus Auffanglagern an der EU-Außengrenze aufnehmen. "Darüber brauchen wir zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht zu diskutieren. Jetzt geht es darum, wie Österreich entlastet wird. Darüber bin ich bereit zu reden, aber nicht in die andere Richtung", sagte Karner im Interview mit der "Presse" vom Samstag laut Vorabmeldung.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Innenminister Karner: Österreich nimmt keine Asylbewerber von EU