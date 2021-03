Nach Haimbuchner auch Landtagspräsident im Spital

In Oberösterreich ist nach Landeshauptmannstellvertreter und FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner auch der Zweite Landtagspräsident Adalbert Cramer von der FPÖ wegen seiner Corona-Infektion im Spital, bestätigte der blaue Klubobmann Herwig Mahr einen Bericht in den "OÖN" online. Der 70-Jährige sei seit drei Tagen in stationärer Behandlung, "es geht ihn den Umständen entsprechend", so Mahr.

SN/APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCH Haimbuchner ist noch immer auf der Intensivstation