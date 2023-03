Nach NÖ-Wahl: Rot-schwarze Koalitionsverhandlungen gestalten sich schwierig

Mit ihrer "Untergrenze" hat die SPÖ die ÖVP brüskiert, Mikl-Leitner spricht mahnende Worte.

Die schwarz-roten Koalitionsverhandlungen in Niederösterreich drohten zu platzen, beide Seiten werfen einander "mangelnde Ernsthaftigkeit" vor.

Was ist geschehen? Am Freitag ging die SPÖ mit einem Bündel an Forderungen, die sie noch dazu als "Untergrenze" für eine mögliche Vereinbarung mit der ÖVP definiert hat, an die Öffentlichkeit. Das stieß in der ÖVP auf erheblichen Unmut. "Zur Umsetzung dieses Forderungspapiers wäre es notwendig, dass die ÖVP wesentliche Grundprinzipien aufgibt", sagt Jochen Danninger, Chefverhandler der ÖVP, zu den SN. "Eine Abgabe ...