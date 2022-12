Nach Österreichs Schengen-Veto: Politische Krämpfe auch in der SPÖ

Ex-Parteichef Christian Kern spricht von "türkiser Verblödung" und fordert von seiner Partei eine klare Haltung ein. Diese ist aber nicht erkennbar. Migrationsexpertin Kohlenberger widerlegt die Argumente gegen die Schengen-Erweiterung.

"Wir müssen uns selbst helfen als Österreicher." Unter anderem mit diesem Satz begründete Bundeskanzler Karl Nehammer am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" das Veto, das Österreich gegen den Beitritt Rumäniens und Bulgariens ins Schengen-System eingelegt hat. Heuer seien bereits 75.000 irregulär eingereiste Migranten in Österreich erst-registriert worden. Das bedeute, dass sie zuvor andere Schengen-Staaten passiert haben müssten, ohne registriert worden zu sein. Und das wiederum bedeute, dass Schengen, genauer: Der mit dem Schengen-System verknüpfte Schutz der Außengrenzen, nicht funktioniere, sagte der ...