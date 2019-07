Die Prüfberichte zu den Parteifinanzen zeichnen ein Sittenbild der Politlandschaft. Die Großparteien kommen dabei nicht gut weg.

3400 Euro. So hoch war die erste Spende an eine Partei, die im aktuellen Wahlkampf vom Rechnungshof (RH) im Internet veröffentlicht wurde. Sie ging an die Grünen und ihre Veröffentlichung ist ein kleiner Schritt in Richtung mehr Transparenz. Ab heuer ...