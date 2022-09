Nach Tirol-Wahl: Wahlschlappen gehören fast schon zum Alltag

Ein Blick ins Archiv zeigt: Wahlschlappen historischen Ausmaßes gibt es auch, aber nicht nur in Tirol.

Die ÖVP hat also in Tirol ein knappes Viertel ihrer Stimmen verloren und landete bei der Landtagswahl am Sonntag bei 34,71 Prozent. Dass die Parteioberen um Anton Mattle gelassen reagierten, liegt nicht nur daran, dass die ÖVP trotz dieser Schlappe unangefochten auf Platz eins liegt. Die Gelassenheit der ÖVP hat auch mit dem Umstand zu tun, dass erdrutschartige Wählerbewegung seit den Achtziger Jahren Tradition haben. Ganz anders als in den stabilen Nachkriegsjahren, als man Wahlsiege und -niederlagen oft nur im ...