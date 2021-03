Nach Vorwürfen von Kurz: EU räumt ungleiche Auslieferung von Impfstoffen ein

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erhob am Freitag schwere Vorwürfe gegen die Europäische Union. Die Corona-Impfungen würden nicht fair pro Kopf an die Mitgliedstaaten verteilt. Er spricht von Geheimtreffen in Gremien und "Basars" um Impfdosen. Die EU-Kommission räumte Ungleichheiten ein.

Kanzler Kurz (ÖVP) meldete sich am Freitag mit - wie er selbst sagte - "überraschenden" Inhalten zu Wort. Bei einer Pressekonferenz am Freitag erhob er Vorwürfe gegen die Europäische Union betreffend der Impfstofflieferungen. Anfang der Woche habe der Kanzler mit anderen Regierungschefs die Liefermengen verglichen - die Auslieferungen würden nicht nach dem Bevölkerungsschlüssel erfolgen. Die Unterschiede würden immer größer werden.

Kurz spricht etwa von einem "Basar" um Impfdosen der in geheimen Gremien stattgefunden haben soll. Konkret nannte er Nebenverhandlungen im sogenannten Steering Board der EU. Dort sollen zusätzliche Abmachungen zwischen Mitgliedsstaaten und Pharmaunternehmen getroffen worden sein.

EU-Kommission gibt Abweichungen zu

Nach Vorwürfen von Bundeskanzler Kurz einer ungleichen Verteilung von Impfdosen in der EU hat die EU-Kommission Abweichungen vom ursprünglich vereinbarten Bevölkerungsschlüssel eingeräumt. Die EU-Staaten könnten sich im sogenannten Steering Board für mehr oder weniger Impfstoffe entscheiden. "In diesem Kontext ist ein neuer Verteilungsschlüssel möglich", sagte ein EU-Kommissionssprecher in Brüssel am Freitag.

So könnten die Mitgliedstaaten entscheiden, ob sie von Lieferungen ein "Opt-out" (Verzicht, Anm.) in Anspruch nehmen, sagte der Sprecher. Der Steuerungsausschuss mit Gesundheitsbeamten der Mitgliedstaaten sei wichtig bei der Umsetzung der Verträge. Entscheidungen in dem Board würden aber zwischen den EU-Staaten und der EU-Kommission gemeinsam vereinbart.

Die EU-Kommission halte an ihrem Ziel fest, dass bis Ende des Sommers alle Erwachsenen in der EU geimpft seien, sagte ein Sprecher der EU-Behörde weiter. Die Impfstofflieferungen seien eine wichtige Komponente, aber nicht die einzige.

Österreich hat noch keinen Schaden durch Verteilung zu beklagen

Während Österreich bei der Verteilung der Dosen im Mittelfeld liege und bisher keinen Schaden zu beklagen habe, würden Staaten wie Bulgarien stark benachteiligt, lautete der Vorwurf von Kurz. Malta wiederum solle dem Kanzler zufolge bis Ende Juni drei Mal so viele Impfdosen bekommen wie Bulgarien. Auch die Niederlande sollen fast doppelt so viele Dosen wie Kroatien erhalten. Laut Kurz würden die benachteiligten Staaten, wenn sich der Trend fortsetze, erst im späten Sommer oder Herbst mit der Durchimpfung fertig sein.

"Dies entspricht nicht dem, was die Staats- und Regierungschefs der EU vereinbart haben", sagte Kurz. "Und es entspricht nicht dem Geist der Europäischen Union." Die EU habe im Juni vereinbart, dass der Corona-Impfstoff gemeinsam beschafft und fair auf die Mitgliedstaaten verteilt werde. Zurecht habe man diesen Plan mitgetragen. Kurz plädierte daher für Transparenz, was die Absprachen mit den Pharmakonzernen anbelangt. "Der Impfstoff soll gerecht pro Kopf in der EU verteilt werden."

Bislang etwa drei Prozent der heimischen Bevölkerung vollständig geimpft

Mit Stand Freitagmorgen sind in Österreich laut Impfdashboard 929.497 Impfungen im elektronischen Pass eingetragen worden. 667.570 Menschen haben den ersten Stich bekommen, 261.927 Personen sind bereits vollimmunisiert, was 3,38% der impfbaren Bevölkerung entspricht. Am Donnerstag hat die EU den Impfstoff Johnson & Johnson zugelassen, wodurch eine höhere Anzahl an Impfdosen in Österreich erwartet wird und die Bevölkerung auch schneller geimpft werden könnte. Gleichzeitig kam am Donnerstag auch eine ernüchternde Nachricht: Dänemark, Norwegen und Island setzen Impfkampagnen mit AstraZeneca aus. Der Grund: Komplikationen durch Blutgerinnsel. Die EMA reagierte beschwichtigend, Österreich sprach sich klar für die Verwendung des Impfstoffs aus.

Bei einer Pressekonferenz am Freitagvormittag sagte Herwig Kollaritsch, Sprecher der Initiative "Österreich impft", dass Experten bisher "keine erhöhte Tendenz" festgestellt haben, dass zwischen der Impfung mit AstraZeneca und Thrombosen ein Zusammenhang bestünde. In ganz Europa mit fünf Millionen Geimpften habe es bisher derartige Ereignisse nur bei 30 Personen gegeben. Dennoch stellte er klar, dass man "nie eine hundertprozentige Sicherheit haben wird". Die Alternative wäre Kollaritsch zufolge, dass man AstraZeneca nicht mehr verimpft, was ein großes Loch in den heimischen Impfplan reißen würde.

Am Freitag folgte der nächste Rückschlag: Die Europäische Union könne in nächster Zeit nicht mit Lieferungen des AstraZeneca-Impfstoffs aus den USA rechnen. Der schwedisch-britische Konzern hatte nach der Ankündigung, im zweiten Quartal nicht die vereinbarten Dosen an die EU liefern zu können, auf zusätzliche Produktionsstätten außerhalb Europas verwiesen. Fraglich ist, ob der Impfplan trotz der neuen Entwicklungen standhält.