Die Grünen sind angekommen - doch wohin geht die Reise?

Übergewinne besteuern - aber wie? Pensionen erhöhen - aber wie stark? Der grüne Bundessprecher Werner Kogler rang im ORF-Sommergespräch um Antworten.

"Machbar und verfassungskonform": So soll das Konzept zur Besteuerung der Übergewinne der Energiewirtschaft aussehen, das Vizekanzler Werner Kogler in den kommenden Tagen auf den Tisch legen will. Auf Details, oder auf die Frage, um wie viel Geld es dabei gehen werde, ging Kogler im ORF-Sommergespräch Montagabend nicht ein - "das ist die Aufgabe der Expertinnen und Experten". Fest stehe, dass jene Energieunternehmen, die bereits in erneuerbare Energien investiert haben, diese Investitionen von der Steuerbemessung abziehen können.

Es könnte ...