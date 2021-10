Nationalfeiertag: Was live, virtuell und für Impfwillige geboten wird

Am 26. Oktober ist Nationalfeiertag - dafür stehen heuer wieder einige Angebote auf dem Programm. Innen- und Außenministerium präsentieren sich am Minoritenplatz, der Bundespräsident lädt Impfwillige in die Hofburg.

SN/apa Ein Bild vom Vorjahr: Rekruten des Österreichischen Bundesheeres werden auf dem Wiener Heldenplatz angelobt.