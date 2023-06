Nationalrat beendet Pandemie

Einen bunten Strauß an Themen hat der Nationalrat in seiner kommenden nur aus einer Sitzung bestehenden Plenarwoche zu behandeln. Mehr oder weniger endgültig beendet wird legistisch die Corona-Pandemie, die Teuerungshilfen für sozial schwache Familien werden fixiert, der neue Eltern-Kind-Pass wird eingeführt und die Regeln für den Klimabonus werden angepasst. Sollte es jemanden nach einer "Dringlichen Anfrage" gelüsten, wäre seitens der Opposition die FPÖ zunächst am Zug.

