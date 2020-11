Nationalrat berät am Tag 1 des Lockdown die Hacklerregelung

Am Tag 1 des neuerlichen Lockdowns wird der Nationalrat aktiv. Allerdings sind dort die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zumindest am Papier kein Thema. Denn SPÖ und FPÖ haben sich als Thema für die Sondersitzung die "Hacklerregelung" für Pensionisten ausgesucht, deren Beibehaltung sie in einem "Dringlichen Antrag" von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) fordern.

SN/APA/HANS PUNZ Die "Hacklerregelung" ist bei den Parteien umstritten