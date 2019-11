Nationalrat beschließt Mautausnahmen und berät Klimaplan

Die zweite Sitzung des Nationalrats in der Gesetzgebungsperiode bringt den ersten Beschluss. Mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und NEOS werden am Mittwoch Mautausnahmen auf Autobahnabschnitten in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich vereinbart. Damit soll der Umwegverkehr der Vignetten-Ausweicher gebremst werden.

SN/APA/BARBARA GINDL Mautausnahmen im Westen des Landes sollen kommen