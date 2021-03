Nationalrat beschloss umstrittene neue Corona-Regeln

Wieder einmal wird vom Nationalrat am Epidemie- und am Covid-Maßnahmengesetz gedreht. Mit Zustimmung der Koalition wurde am Donnerstag nicht nur am "Grünen Pass" geschraubt, sondern wurden dem Gesundheitsminister auch neue Möglichkeiten für Verschärfungen gegeben. So kann künftig schon ein Zusammentreffen mit mehr als vier Personen zur Veranstaltung erklärt werden. Von der Opposition kam scharfe Kritik.

SN/APA (Neubauer)/HERBERT NEUBAUER Anschober warnt weiter