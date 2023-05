Nationalrat erhöht Energiekrisenbeitrag für Stromerzeuger

In der Donnerstag-Sitzung des Nationalrats, die am Nachmittag zu Ende ging, ist mit den Stimmen der Regierungsparteien und der FPÖ die Erhöhung des Energiekrisenbeitrags für Stromerzeuger auf den Weg gebracht worden. Der Schwellenwert für die Abschöpfung von Erlösen der Stromproduzenten wird damit von 140 auf 120 Euro je Megawattstunde gesenkt. Darüber hinausgehende "Überschusserlöse" sind grundsätzlich zu 90 Prozent an den Staat abzuliefern.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Nationalrat beschloss auch Ende der Corona-Kurzarbeit