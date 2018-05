Nationalrat ermöglicht Deutschklassen und raschere Strafen bei Schulschwänzen

Zeigen sich bei einem Eingangstest nicht ausreichende Kenntnisse, werden die Schüler einer Förderklasse zugewiesen. Schulschwänzern droht schneller als bisher eine Geldstrafe.

Der Nationalrat schafft am Donnerstag die rechtlichen Grundlagen für die Einführung von Deutschklassen. In Förderklassen erfolgt der Unterricht anhand von eigens erstellten Lehrplänen, wobei in einzelnen Bereichen wie Turnen ein gemeinsamer Unterricht mit der Regelklasse möglich ist. Ebenfalls im Schulpaket enthalten ist ein rascheres Vorgehen gegen das Schulschwänzen. Fehlt ein Schüler vier Tage unentschuldigt, droht eine Verwaltungsstrafe von mindestens 110 Euro. Ferner wird mit dem Gesetzespaket die neue modulare Oberstufe verschoben. Sie muss erst im Schuljahr 2021/2022 angewendet werden.

