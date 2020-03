Nationalrat erwägt nächste Sitzung mit weiterem Corona-Paket

Der Nationalrat könnte kommende Woche ein drittes Corona-Paket beschließen. Abhängen wird dies vor allem davon, ob die Regierung an das Parlament entsprechende Wünsche heranträgt. Dazu überlegt man in der Präsidiale am Donnerstag, wie man nach Ostern weiter verfahren will und wie auch positiv getestete Abgeordnete an Abstimmungen teilnehmen könnten.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Noch wird abgewogen, ob neue Gesetze und Pakete nötig ind