Nationalrat kehrt zu gewohnter Sitzordnung zurück

Die wegen der Coronakrise veränderte Sitzordnung im Parlament kann in der kommenden Plenartagung wieder zurückgenommen werden. Überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, würden Trennwende aus Plexiglas eingezogen, berichtete Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) nach der Sonderpräsidiale am Donnerstag. Als Vorbild habe das Schweizer Parlament gedient, so Sobtka.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Es werden nun Plexiglaswände eingezogen