Nationalrat mit neuen Gesichtern und ohne Gesetzesbeschlüsse

Mit neuen Gesichtern in den Reihen von ÖVP und FPÖ tagt am Mittwoch der Nationalrat. Die Nachrücker für all jene, die zu Ministern aufgerückt sind, werden den Erklärungen von gleich zwei Regierungsmitgliedern lauschen, nämlich von Bildungs- und Wissenschaftsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ). Beide wollen über "Bildung, Wissenschaft und Sicherheit" sprechen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Kickl will die Themen Bildung, Wissenschaft und Sicherheit ansprechen