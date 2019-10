Nationalrat oder nicht? Weiter Unklarheit über Philippa Straches Mandat

Auch zwei Tage vor der konstituierenden Nationalratssitzung ist weiter unklar, ob Philippa Strache das ihr zustehende Mandat annehmen wird oder nicht. Grundsätzlich hatte die Ehefrau des ehemaligen FPÖ-Obmanns Heinz-Christian Strache eine Entscheidung in dieser Woche in Aussicht gestellt. Auch am Montag war weiter unklar, ob sie verzichtet oder als unabhängige Abgeordnete ins Hohe Haus einzieht.

SN/APA/Archiv/ERWIN SCHERIAU Strache hat eine Entscheidung in dieser Woche in Aussicht gestellt