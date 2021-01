Nationalrat stimmt wieder gegen die Aufnahme von Flüchtlingskindern aus griechischen Lagern

Ein Antrag der Neos wurde mit den Stimmen von ÖVP, Grünen und FPÖ abgelehnt. SOS-Kinderdorf berichtet indes, dass es immer schwieriger wird, in die griechischen Flüchtlingslager zu kommen.

Nach der Weihnachtszeit ist die Lage der gestrandeten Asylsuchenden in Griechenland weitgehend aus der Tagespolitik verschwunden. Die Neos wollen das mittels Anfrage und Antrag im Parlament ändern. Zuletzt hatte auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Neujahrsansprache vor dem Diplomatischen Corps von "beschämenden Bildern" gesprochen. Bilder von "im Winter schutzlos ausgesetzten Menschen" auf der griechischen Insel Lesbos oder in Bosnien-Herzegowina dürfe es in Europa nicht geben. Auch private Initiativen sprachen sich in den vergangenen Wochen immer für die Aufnahme ...