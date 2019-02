Nationalrat streicht Karfreitag als Feiertag

Der Nationalrat entfernt den Karfreitag am Mittwoch aus dem Feiertagskalender. Wer künftig an diesem Tag frei haben will, muss dafür einen Urlaubstag opfern. Grundsätzlich wird mit der vom EuGH ausgelösten Neuregelung jedem Arbeitnehmer das Recht gegeben, einen Tag aus religiösen Gründen frei zu nehmen. Allerdings muss dieser aus dem Urlaubskontingent genommen werden.

/APA/ROLAND SCHLAGER Aus einem halben Feiertag für alle wurde ein Feiertag für niemanden