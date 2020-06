Nationalrat verabschiedet das nächste Coronahilfspaket

Der Nationalrat verabschiedet am Mittwoch das nächste Coronahilfspaket. In der Plenarwoche werden die durch die Coronakrise aufgestauten Themen abgearbeitet. So stehen etwa gleich elf Rechnungshofberichte zur Debatte. Beschlossen werden die neuen Hilfen für Künstler und Gemeinden. Die FPÖ bringt einen dringlichen Antrag zum Thema Arbeitslosengeld ein.

SN/APA (Archiv)/ROLAND SCHLAGER Für die Regierung beginnt eine umfangreiche Plenarwoche