Nationalrat verabschiedet sich aus der Hofburg

Drei Mal geht es noch, bevor der Nationalrat seine Zelte im Ausweichquartier in der Hofburg abbricht und ins historische Parlamentsgebäude an der Ringstraße zurückkehrt. Für das Jahresfinale hat man sich in den Sitzungen von Dienstag bis Donnerstag ein umfangreiches, aber nicht allzu spektakuläres Programm vorgenommen. Beschlossen werden etwa Gewinnabschöpfung, Reform des Maßnahmenvollzugs und ein größerer Teil der Pflegereform.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Drei Mal noch Hofburg