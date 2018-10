Nationalrat verändert UVP-Recht

Der Nationalrat verabschiedet am Donnerstag die Reform der Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), die Rechte von Nicht-Regierungsorganisationen einschränkt. Weiters auf der Agenda standen ein Luftfahrtsabkommen mit der Schweiz sowie eine Fragestunde mit Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ). Ein "Dringlicher Antrag" kommt von der Liste Pilz zur Schließung des König-Abdullah-Zentrums.

Das Abkommen mit der Schweiz soll eine bessere Kooperation in der Flugsicherung zwischen den beiden Ländern bringen. Militärflugzeuge der beiden Länder dürfen damit künftig die gemeinsame Staatsgrenze überfliegen, der Einsatz von Waffen bzw. Warnschüssen bleibt aber verboten.

Im Rahmen der Nationalratssitzung nahm Altbundeskanzler Christian Kern Abschied vom Hohen Haus. Seine Position als SPÖ-Klubchef hat er bereits zurückgelegt, zu seiner Nachfolgerin wurde vor kurzem die künftige SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner.

Der "Dringliche Antrag" der Liste Pilz fordert die Schließung des Zentrums. Anlass sei die Ermordung des saudischen Regimekritikers Jamal Khashoggi, so die Position der Liste Pilz. Konkret wollen Listengründer Peter Pilz und Kollegen, dass Österreich das Gründungsübereinkommen zu dem interreligiösen Zentrum und auch das Abkommen über dessen Sitz kündigt.

Kneissl äußerte sich bereits zu Beginn zum König-Abdullah-Zentrum und gab bekannt, dass sie vorerst offenbar noch keine Schritte plane, die zu einem Aus für das König-Abdullah-Zentrum in Wien führen. Sie präferiert einen "allerletzten Versuch im Sinn von 'Ihr müsst euch reformieren'", erklärte sie am Donnerstag in der Fragestunde des Nationalrats.

2015 seien ja Reformen für das vor allem von Saudi Arabien finanzierte Zentrum vereinbart worden, bei deren Umsetzung bisher jedoch sehr wenig weiter gegangen sei. Dies müsse sich ändern, sprach Kneissl von einer wesentlichen letzten Aufforderung. Komme es nicht zur vollen Umsetzung der Reformen, "werden wir uns weitere Schritte vorbehalten". Jedenfalls werde man im Gleichklang mit Spanien vorgehen, das ja ebenfalls zu den Gründerländern des Zentrums zählt.

Keine Haltungsänderung signalisierte die Außenministerin in Sachen Russland-Sanktionen. Auf laufende Gespräche verwies die Ministerin in Sachen UNO-Migrationspaket. Beim Brexit zeigte sich Kneissl optimistisch, zumindest eine Lösung zu finden, die das Nordirland-Friedensabkommen nicht gefährde.

Besonders hoch gehen dürften die Wogen allerdings in Sachen UVP-Reform. Damit eine NGO künftig Parteienstellung in einem UVP-Verfahren erhält, muss der Verein aus mindestens hundert Mitgliedern bestehen, ein Verband muss mindestens fünf Mitgliedsvereine umfassen. Weiters muss eine Liste der Mitglieder des Vereins mit Name und Anschrift veröffentlicht werden. Bei einem Verband ist eine Liste der Mitgliedsvereine anzufügen.

Die von NGOs bekämpfte Reform der UVP wird nun doch noch entschärft. Demnach müssen die Nicht-Regierungsorganisationen die Namen ihrer Mitglieder der Behörde doch nicht nennen. Ursprünglich war vorgesehen, dass die NGOs 100 Mitglieder namhaft machen müssen, um im Verfahren entsprechend anerkannt zu werden, also Parteienstellung zu erhalten. Dem ist zwar auch gemäß dem Abänderungsantrag, der am Donnerstagabend im Plenum eingebracht wird, so, doch sind die Namen nun nicht der Behörde zu nennen, sondern dieser nur "glaubhaft zu machen".

Das heißt, man kann sie auch Notaren, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern oder Rechtsanwälten nennen, die dann eine entsprechende Zertifizierung vornehmen. Ferner vorgenommen wird eine Klarstellung, wonach jedenfalls nur 100 Namen anzugeben sind. Das heißt, hat eine NGO 200 Mitglieder, müsste nur die Hälfte davon bekannt gemacht werden.

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) betonte, dass hier aktiv ein Schritt in Richtung Nicht-Regierungsorganisationen gesetzt werde, um alle Bedenken auszuräumen. Dass es überhaupt das Kriterium der Mindestmitgliederzahl gibt, ist ihren Angaben zu Folge ein Wunsch des Parlaments gewesen.

Gegen die Änderungen bei der UVP hatte es weiter heftige Kritik gehagelt. Greenpeace-Aktivisten kletterten in der Früh auf einen Baustellenkran vor dem Parlament, "um gegen den schwarz-blauen Angriff auf Umwelt- und Bürgerrechte zu protestieren". Der Abänderungsantrag sei ein gezielter Versuch, "engagierte Menschen mundtot zu machen", warf Greenpeace der Regierung vor. "Zuerst wurde der Abänderungsantrag überfallsartig eingebracht und an der Begutachtung vorbeigeschleust. Jetzt soll dieser Frontalangriff auf den Umweltschutz im Parlament an das Ende der Sitzung verräumt und einfach durchgewunken werden", kritisierte Greenpeace-Sprecher Lukas Hammer.

Laut Umweltorganisation Global 2000 sei nicht die Mitglieder-Zahl das Problem, "sondern dass eine willkürliche Grenze eindeutig EU-rechtswidrig ist und damit ein Gesetz beschlossen wird, dass zu Rechtsunsicherheit in Österreich führen wird", argumentierte Leonore Gewessler, Geschäftsführerin der NGO. 2009 habe der Europäische Gerichtshof in einem Urteil gegen Schweden zur UVP-Richtlinie eindeutig klargestellt, dass eine alleinige 100-Mitglieder-Grenze für die Anerkennung zur Parteienstellung von Umweltschutzorganisationen nicht mit den Zielen der UVP-Richtlinie zu vereinen ist.

Geschwindigkeitsbeschränkungen gemäß dem Imissionsgesetz Luft werden künftig nicht mehr für Elektromobile gelten. Die Weichen dafür wurden am Donnerstagnachmittag gestellt. Damit werde die erste Maßnahme des E-Mobilitätspakets umgesetzt, freute sich Köstinger. Konkret betreffen die Ausnahmen die sogenannten Luft-100er-Zonen, die aus Umweltgründen von den Ländern verhängt werden können. Hier können die Elektromobile künftig mit dem normalen Höchsttempo von 130 km/h unterwegs sein.

