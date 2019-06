Nationalrat: Weiterer Ausschuss-Ärger bei JETZT

Der Ärger über das Verhalten der Großparteien im Parlament will bei den kleinen Fraktionen nicht verfliegen. Jüngster Anlass für Kritik ist das angebliche Vorgehen der ÖVP vor dem am Donnerstag anstehenden Arbeits- und Sozialausschuss. Laut JETZT-Abgeordneter Daniela Holzinger-Vogtenhuber will die einstige Kanzler-Partei mehrere Themen von der Tagesordnung gestrichen sehen, sonst drohe die Absage.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER JETZT-Abgeordnete Daniela Holzinger-Vogtenhuber