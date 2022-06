Nationalrats-Sondersitzung am Donnerstag zu Entlastungspaket

Der Nationalrat tritt in Sachen Anti-Teuerungs-Paket in einer Woche am kommenden Donnerstag zu einer außerplanmäßigen Sitzung zusammen. Darauf haben sich die Parlamentsfraktionen verständigt, teilte die Parlamentskorrespondenz in einer Aussendung mit. Die Sitzung beginnt um 12 Uhr.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Sondersitzung zu Anti-Teuerungs-Paket am Donnerstag