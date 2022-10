Nationalrats-Sondersitzung zur Causa Schmid am 2. November

Der Nationalrat beschäftigt sich in einer Sondersitzung am 2. November mit den vor kurzem bekannt gewordenen Aussagen des ehemaligen Generalsekretärs des Finanzministeriums Thomas Schmid vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, in denen er diverse ÖVP-Politikern beschuldigt hat. Anlass dafür ist ein gemeinsames Verlangen von SPÖ und FPÖ. Die beiden Oppositionsparteien fordern eine Erklärung von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Parlament.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR SPÖ und FPÖ fordern eine Erklärung von Kanzler Nehammer im Parlament