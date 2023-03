Der Frühstart in den Wahlkampf

Warum hat es die SPÖ in der Führungsfrage plötzlich so eilig? Warum kocht die FPÖ das Coronathema neu auf? Warum spricht der ÖVP-Chef erstmals programmatisch? Warum kleben die Grünen Plakate? Die Antwort ist einfach.

Eigentlich sind bis zur nächsten Nationalratswahl, die regulär im Herbst 2024 ansteht, noch eineinhalb Jahre Zeit. Also eine halbe Ewigkeit, um noch für das Land und die Menschen zu arbeiten, wie es im Politsprech so schön heißt. In Wahrheit sind in allen Parteien bereits Vorbereitungen für den Wahlkampf im Gange, der von rekordverdächtiger Dauer und Härte geprägt sein dürfte.

Das liegt zum einen am vergifteten politischen Klima und zum anderen an den geradezu epischen Ausmaßen des Wahljahrs 2024. ...