"Nationalsozialismus in Wien": Standardwerk überarbeitet

Gerhard Botz, emeritierter Zeitgeschichtsprofessor der Universität Wien, ist einer jener Historiker, die am stärksten unser heutiges Bild vom Österreich der Zwischenkriegszeit beeinflusst haben. Am Dienstag wird eine überarbeitete und ergänzte Neuauflage seines Standardwerks "Nationalsozialismus in Wien" vorgestellt - einen Tag nach dem "Anschluss"-Gedenken und einen Tag vor seinem 77. Geburtstag.

SN/APA (Archiv)/AUREL BOTZ Am Dienstag wird das Buch in der Wienbibliothek im Rathaus präsentiert