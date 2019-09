Nazi-Stollen in Gusen: Komitee fordert erneut Erforschung

In der durch eine ZDF-Doku neu entfachte Diskussion um geheime Nazi-Stollen in St. Georgen an der Gusen (Bezirk Perg) in Oberösterreich hat sich das Gedenkdienstkomitee Gusen mit der Forderung nach neuerlicher Erforschung zu Wort gemeldet. Es beruft sich am Dienstag auf neu aufgetauchte Indizien und Quellen.

SN/APA (Archiv/Loidold)/HELGA LOIDO Ehemaliger KZ-Stollen in Gusen.