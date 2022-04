Nehammer äußert Verständnis für Lieferung schwerer Waffen

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat Verständnis für die jüngst von Deutschland beschlossene Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine geäußert. Nehammer wies in einem Interview mit der "Presse am Sonntag" darauf hin, dass Russland "derzeit kein Interesse" an Friedensgesprächen habe. "Also passt es wieder, dass die Ukraine mit schweren Waffen unterstützt wird." Österreich sieht er militärisch nicht unmittelbar bedroht, wie er dem "Kurier" (Sonntagsausgabe) sagte.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Nehammer macht beim Thema Waffen aus seinem Herzen keine Mördergrube