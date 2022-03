Nehammer besucht Bosnien-Herzegowina und den Kosovo

Nach seinem Besuch in Serbien setzt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag seine Westbalkanreise in Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo fort. Ziel der Reise ist, vor dem Hintergrund von Befürchtungen einer Destabilisierung der Region durch Russland die EU-Perspektive der Länder zu bekräftigen. In Sarajevo sind Treffen mit dem bosnischen Staatspräsidium, Regierungschef Zoran Tegeltija und dem Hohen Repräsentanten der Internationalen Gemeinschaft Christian Schmidt geplant.

SN/APA/DRAGAN TATIC Nehammer besucht die Sorgenregion Westbalkan