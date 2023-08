Nehammer empfängt deutschen Amtskollegen Scholz in Salzburg - live ab 10.05 Uhr

Eineinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt kommt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz erstmals zu einem bilateralen Besuch nach Österreich. Scholz wird am Freitag von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Salzburg empfangen. Um 11.15 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz an der Universität Mozarteum vorgesehen. Nehammer will bei dem Treffen auch die Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraums ansprechen.

BILD: SN/APA/BKA/DRAGAN TATIC Nehammer und Scholz treffen sich in Salzburg (Archivbild)

Verfolgen Sie die Begrüßung durch Bundeskanzler Nehammer und den Empfang mit militärischen Ehren ab 10.05 Uhr und die PK der beiden Bundeskanzler ab 11.15 Uhr im Livestream