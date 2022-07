Nehammer empfängt georgischen Premier

Der Ministerpräsident der früheren Sowjetrepublik Georgien, Irakli Garibaschwili, wird am Freitag von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) empfangen. Angesichts des Ukraine-Krieges und der beschleunigten Annäherung der Ukraine an die EU reichte auch die georgische Regierung im März einen Beitrittsantrag in Brüssel ein. Während die Ukraine und auch Moldau Ende Juni zu Beitrittskandidaten erhoben wurden, muss sich Georgien gedulden.

SN/APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD Georgien in Warteschleife für EU-Kandidatenstatus