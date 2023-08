Nehammer empfängt Scholz nächste Woche in Salzburg

Eineinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt kommt der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz erstmals zu einem bilateralen Besuch nach Österreich. Scholz wird am Freitag nächster Woche von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Salzburg empfangen, bestätigte das Bundeskanzleramt der APA auf Anfrage. Um die Mittagszeit ist eine gemeinsame Pressekonferenz in der Mozartstadt vorgesehen. Nehammer will bei dem Treffen auch die Grenzkontrollen innerhalb des Schengenraums ansprechen.

BILD: SN/APA/HARALD SCHNEIDER/HARALD SCHN Nehammer war im März des Vorjahres bei Scholz in Berlin gewesen