Nehammer berät mit EU-Regierungschefs über Ziele der Union

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nimmt am Montagabend an einem Treffen der EU mit mehreren EU-Regierungschefs in Berlin teil. Beim EU-Gipfeltreffen in Granada im Oktober war vereinbart worden, in einen informellen Austausch in kleineren Gruppen die Ziele der EU zu beraten. Zu den zu diskutierenden Fragen zählen nach Angaben des EU-Rates die künftige EU-Erweiterung, die künftige Finanzierung der EU sowie die Reform der EU-Entscheidungsfindung und der Abstimmungsregeln.

BILD: SN/APA/DPA/MICHAEL KAPPELER Beratungen von EU-Regierungschefs in Berlin