Nehammer feierte mit Kennedy den US-Unabhängigkeitstag

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Mittwochabend mit der amerikanischen Botschafterin Victoria Kennedy den US-Unabhängigkeitstag gefeiert. "Wir teilen die gleichen Werte und wir werden für diese Werte kämpfen", sagte Nehammer bei einem Empfang in Kennedys Residenz in Wien-Hietzing vor zahlreicher Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien. Gesehen wurden etwa die Minister Martin Kocher und Martin Polaschek (beide ÖVP) sowie NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger.

SN/APA/Stefan Vospernik Nehammer bei US-Botschaftsempfang