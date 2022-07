Nehammer interessiert an Israels Rüstungstechnologie und Gas

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat bei seinem Besuch in Israel Interesse an israelischer Rüstungstechnologie und künftigen Gaslieferungen bekundet. Das erklärte Nehammer am Dienstag nach einem Treffen mit dem amtierenden israelischen Ministerpräsidenten Yair Lapid in Tel Aviv. Gemeinsam mit Lapid unterzeichnete der Kanzler eine Erklärung über eine umfassende strategische Partnerschaft.

SN/APA/BKA/FLORIAN SCHRÖTTER Bundeskanzler Nehammer an der Klagemauer in Jerusalem