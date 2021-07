Nehammer kritisiert EU-Kommission wegen Litauen-Grenzschutz

Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat erneut scharfe Kritik an der EU-Kommission wegen deren Vorgehen angesichts der stark steigenden Zahl von Migrantenankünften in Litauen geübt. "Die EU-Kommission ist bisher nur bereit, Geld zu bezahlen für Aufnahmezentren, das ist das völlig falsche Signal", sagte Nehammer am Donnerstag in Wien bei der offiziellen Verabschiedung von 13 Cobra-Beamten, die Litauen beim Grenzschutz unterstützen sollen.

