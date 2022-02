Nehammer sagt Schweiz Hilfe bei Verhandlungen mit EU zu

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat der Schweiz bei einem Besuch am Montag Unterstützung bei den Verhandlungen mit der EU zugesagt und Verständnis für den Schweizer Abbruch der Verhandlungen über ein Rahmenabkommen gezeigt. "Die EU-Kommission hat auch die Aufgaben, die Besonderheiten in den Mitgliedstaaten, aber auch in den Nachbarstaaten zu berücksichtigen", so Nehammer bei einer gemeinsamer Pressekonferenz mit dem Schweizer Bundespräsidenten Ignazio Cassis in Zofingen.

SN/APA/KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VA Bundeskanzler Nehammer beim Empfang in Zofingen